Danone : Les objectifs 2022 sont réitérés après un bon début d'année

(Boursier.com) — Le groupe Danone fait part d'un bon démarrage de l'exercice 2022, avec une croissance de toutes les géographies et catégories. Le chiffre d'affaires net est de 6.236 millions d'euros au premier trimestre, en progression de 7,1% en données comparables, porté par un effet prix de +4,9% et un effet volume/mix de +2,2%. La croissance est de +10,2% en données publiées.

La direction souligne la croissance de toutes les géographies en données comparables :

* +5,7% en Europe et +5,5% en Amérique du Nord, avec toutes les catégories en croissance

* +15,3% en Chine et Asie du Nord, portée par la Nutrition Spécialisée qui a bénéficié d'une base de comparaison favorable

* +7% dans le Reste du Monde, soutenue par les Produits laitiers et d'origine végétale ainsi que les Eaux

Le groupe fait part d'un environnement opérationnel toujours très volatil, marqué par des difficultés d'approvisionnement et une inflation généralisée attendue autour de 15% en 2022.

Les objectifs 2022 sont réitérés, grâce aux initiatives prix, de gestion du mix et de productivité, ce qui passera par une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3 et +5% en données comparables, portée par l'effet prix, et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%.