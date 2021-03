Danone : le titre bondit après l'éviction d'Emmanuel Faber

Danone : le titre bondit après l'éviction d'Emmanuel Faber









Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone bondit de 4,8% à 60,9 euros après la victoire des investisseurs activistes face à Emmanuel Faber. L'emblématique patron du géant de l'agroalimentaire, sous la pression de plusieurs actionnaires, dont la société d'investissement Artisan Partners et le fonds activiste Bluebell Capital, a été évincé de son poste de Président quelques jours après avoir renoncé à sa fonction de DG. Il sera remplacé à la tête du CA par Gilles Schnepp (ancien patron de Legrand) alors que la priorité du nouveau président et du conseil d'administration est désormais de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau directeur général.

"Nous sommes extrêmement heureux que nos demandes aient été satisfaites. C'est une excellente nouvelle pour les actionnaires et un résultat positif pour la société", a déclaré Giuseppe Bivona, directeur des investissements de Bluebell.

La nomination de Gilles Schnepp au poste de Président non exécutif et le retrait d'Emmanuel Faber sont des éléments positifs pour le premier fabricant mondial de yaourts, affirme l'analyste en charge du dossier chez Bernstein. La situation "semble progresser comme elle le devrait... Cela va vite, ce qui est bon pour l'entreprise et tous les gens au sein de l'entreprise".

Prenant acte de ces annonces, Oddo BHF passe de 'vendre' à 'neutre' et relève son objectif de 50 à 59 euros. Ce changement devrait réduire la décote de management et ouvrir la voie à une approche plus constructive, estime le broker, qui ne se montre toutefois pas plus offensif sur le titre alors que la question des personnes ne changera pas les fragilités fondamentales du groupe. En quelques mots, elles se résument à un manque profond d'équilibre opérationnel. Il semble donc nécessaire d'initier un recentrage stratégique (via la cession du Waters) pour pouvoir mieux se redéployer opérationnellement sur un territoire cohérent et 'synergisant' : le DAiry NutritiON.