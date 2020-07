Danone : le site de production de lait infantile de Wexford obtient la certification "neutre en carbone"

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone annonce aujourd'hui que son site de Wexford (Irlande), est le premier site de production de lait infantile au monde à être certifié neutre en carbone par le Carbon Trust, un cabinet de conseil en développement durable spécialisé dans les problématiques de changement climatique.

Cet événement majeur dans le secteur de la nutrition infantile est une étape cruciale vers l'objectif de Danone d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050 et illustre la façon dont Danone rend concret son cadre d'action " One Planet. One Health " pour protéger la santé des personnes et celle de la planète.

Le site de Wexford se situe dans un écosystème dédié à l'élevage laitier durable et emploie 350 personnes. Le site produit des marques leaders sur leurs marchés telles que Aptamil, Cow & Gate et Nutrilon pour les consommateurs de 41 pays à travers le monde.