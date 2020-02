Danone : le résultat opérationnel courant s'établit à 3,8 MdsE

Danone : le résultat opérationnel courant s'établit à 3,8 MdsE









Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone affiche une "année de progrès" marquée par une forte croissance du BNPA courant de +8,3% à 3,85 euros. Le Chiffre d'affaires ressort à 25,3 milliards d'euros, en hausse de +2,6% en 2019, en données publiées et comparables, et de +4,1% au T4 en données comparables. La forte amélioration de la marge opérationnelle courante est à souligner à 15,2%, en progression de +76 pb en données publiées avec un free cash-flow record à 2,5 milliards d'euros. En 2019, le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 8% en données publiées et 7,4% en données comparables. Le Résultat net part du Groupe s'établit à 1,929 MdsE.

La direction insiste sur le bilan renforcé du groupe avec l'atteinte d'un ratio de dette nette/EBITDA à 2,8x, avec un an d'avance par rapport à l'objectif initial.

Le dividende proposé est de 2,10 euros par action, en numéraire, en hausse de +8% par rapport à l'an dernier (1,94 euro).

Objectifs

Pour 2020, le groupe affiche un nouvel objectif de croissance du BNPA courant autour de 5%, reflétant une croissance des ventes comprise entre +2% et +4% et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%, intégrant le plan d'investissements accélérés et tenant compte de l'estimation à date de l'impact du Coronavirus sur l'activité.

Au-delà de 2020, la croissance attendue du BNPA courant à moyen terme se situe entre +5% et +10%, avec une croissance des ventes comprise entre +3% et +5% en données comparables.

Emmanuel Faber, Président-Directeur Général a commenté : "2019 a été une année de progrès importants pour Danone, à la fois sur le plan des résultats et de la transformation de l'entreprise. L'accélération de notre performance tout au long de l'année, trimestre après trimestre, démontre que nous sommes sur la bonne voie pour une croissance durable et rentable tout en faisant face à de nombreux vents contraires.

Je suis également heureux d'avoir accueilli nos 100.000 salariés comme actionnaires de Danone lors de notre Assemblée Générale l'an dernier. A l'occasion de la deuxième année de notre programme "Une Personne. Une Voix. Une Action", environ 90.000 d'entre eux ont exprimé leur voix sur la stratégie de l'entreprise au niveau local et mondial, et 26 volontaires ont échangé de manière directe et structurée avec des membres non-exécutifs du Conseil d'Administration.

Nous terminons le chapitre du plan 'Danone 2020' avec une progression cumulée de 50 % du BNPA courant sur cinq ans, un niveau de désendettement en avance d'un an sur l'objectif initial et un portefeuille de produits très en phase avec la révolution de l'alimentation, leader sur les tendances de consommation flexitariennes, le bio et l'agriculture régénératrice.

Depuis un an, nous assistons à un véritable point de bascule dans les comportements et les attentes de la société civile, des consommateurs, des gouvernements et des institutions financières face à l'urgence qui pèse sur le climat et les écosystèmes naturels, à laquelle nous sommes confrontés collectivement. Pour Danone, qui a exprimé sa vision et son modèle d'entreprise à travers la signature "One Planet. One Health", cet enjeu est une priorité stratégique.

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons atteint en 2019 le pic de nos émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, avec cinq ans d'avance sur les engagements que nous avions pris en 2015, et que les efforts que nous avons engagés en faveur de l'agriculture régénératrice ont déjà conduit à des gains de productivité en matière de carbone de 9% chez nos agriculteurs partenaires au cours des deux dernières années. Alors que l'agriculture connaît un moment historique en raison du réchauffement climatique, ces efforts sont essentiels pour assurer la résilience des fermes ; séquestrer le carbone dans les sols, y réintroduire de la matière organique et en renforcer la fertilité ; et réduire les coûts, l'usage de pesticides et d'intrants chimiques, et préserver les ressources en eau.

Nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il faut placer le climat encore plus au coeur de notre modèle de croissance. Il y a urgence et nous avons l'opportunité de faire la différence en associant la puissance et la pertinence de nos marques à l'action de tous ceux qui se battent pour la protection du climat et de la nature.

C'est le sens du plan d'accélération pour le climat de 2 milliards d'euros que nous annonçons aujourd'hui. Grâce à lui, nous allons au cours des trois prochaines années transformer en profondeur notre agriculture, notre consommation d'énergie, notre production, nos emballages ; accélérer la digitalisation de nos activités. Nous mettrons ainsi nos actions en faveur du climat au coeur d'un modèle de croissance encore plus durable pour nos marques.

Ce plan d'investissement d'avenir va permettre d'aligner encore plus étroitement la vision de Danone et la réalité de son action au travers de ses marques, et vient renforcer ma confiance dans la réalisation des objectifs financiers que nous fixons pour le court et le moyen terme.

Nous démarrons 2020 avec les incertitudes créées par l'épidémie du coronavirus. Notre priorité est de garantir la santé et la sécurité de nos salariés, de nos partenaires, de nos clients et des écosystèmes dans lesquels nous opérons, en collaboration avec les autorités locales. J'aimerais adresser un message particulier de remerciements à nos équipes en Chine. Malgré des conditions difficiles, elles font preuve d'un engagement extraordinaire pour servir sans relâche les familles, les parents, les enfants et les personnes âgées. Permettez-moi de leur témoigner mon soutien et ma sympathie, au regard des difficultés traversées, mais également la confiance que j'ai dans un retour prochain à une situation sereine en Chine et au-delà."