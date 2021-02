Danone : Le résultat net courant a reculé de 13% à 2,19 MdsE en 2020

(Boursier.com) — Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Danone a baissé de 1,4% en données comparables (après un repli de 2,5% au troisième), plombé par une baisse de 15,6% dans la division Eaux. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires a reculé de 1,5% en données comparables, à 23,62 milliards d'euros, et la marge opérationnelle courante est retombée à 14%, contre 15,2% en 2019. Le résultat net courant a reculé de 13% à 2,19 milliards d'euros.

Le premier trimestre 2021 en cours sera marqué par des bases de comparaison élevées, en particulier pour l'activité de Nutrition Spécialisée en Chine, et le pôle Eaux devrait continuer de souffrir des mesures de restriction sanitaires mises en place par lutter contre la pandémie, a prévenu Danone.

Le groupe estime toutefois qu'un retour à la croissance de son activité interviendra au deuxième trimestre et anticipe un retour à une "croissance rentable" au second semestre...

La marge opérationnelle courante en 2021 sera en ligne avec celle de 2020.

Danone prévient ainsi que le premier trimestre sera encore difficile, tout en soulignant viser un retour à la croissance de son activité dès le deuxième trimestre, alors que le groupe agroalimentaire doit affronter les effets de la crise du coronavirus et les vives critiques de deux de ses actionnaires.

Réunion à suivre

Le groupe tiendra une journée investisseurs le 25 mars prochain pour préciser "ses plans d'accélération" vers l'atteinte de ses objectifs de moyen-terme dans le cadre de son plan de réorganisation qu'il a dévoilé fin novembre.

"Nous reconnaissons pleinement que le cours de notre action en bourse est en-deçà de nos attentes et sommes heureux, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels, de retrouver notre capacité à dialoguer ouvertement avec nos actionnaires", a commenté le PDG Emmanuel Faber cité dans un communiqué.

Danone a par ailleurs annoncé ce vendredi l'acquision de la société américaine Follow Yourt Heart, spécialisée dans le fromage et la mayonnaise d'origine végétale, pour un montant non dévoilé...