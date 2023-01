Danone : le marché salue les dernières annonces

(Boursier.com) — Danone remonte de 1,2% à 49,8 euros en cette fin de semaine et met fin à quatre séances consécutives dans le rouge. Les opérateurs apprécient les dernières annonces du géant de l'agroalimentaire, qui a indiqué hier soir explorer diverses options stratégiques, parmi lesquelles une possible vente, pour les activités de produits laitiers biologiques de Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis. "Cette annonce marque un progrès supplémentaire dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés par l'entreprise en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone", affirme Danone.

Horizon Organic et Wallaby sont des marques fortes de la catégorie des produits laitiers biologiques aux Etats-Unis (lait, crèmes à café, yaourts, fromage et beurre). Ces marques représentent environ 3% des ventes globales de Danone, et ont eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe en 2022.

Avec un PE2023 estimé à moins de 14, le titre est le moins cher des hybrides (éparpillement stratégique et empreinte opérationnelle déséquilibrée), indique Oddo BHF. La mise sous revue stratégique d'Horizon et Wallaby qui suit la décision annoncée en octobre de sortir du Dairy en Russie apporte de la crédibilité à sa thèse d'investissement. Comme en témoigne la sous-performance du titre depuis l'été dernier, certains investisseurs montraient des signes de capitulation face au manque d'annonces et au contexte d'inflation qui n'est pas porteur pour les groupes dont le portefeuille a besoin d'être relancé et repositionné. Il est donc probable que cette revue stratégique soit bien accueillie même si elle porte sur des actifs de taille modeste, précise l'analyste, à 'surperformer' sur le dossier.

Stifel ('achat') accueille positivement ces annonces car la société continue d'exécuter strictement sa stratégie. La vente d'activités commerciales sous-performantes, le renouvellement du portefeuille de base et la réduction des SKU nuisent au chiffre d'affaires net et à la marge à court terme, mais devraient soutenir la croissance LFL et le développement de la marge à moyen terme.