Danone : le marché apprécie

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Danone avance de 1,6% à 55,7 euros sur le marché parisien. Le géant de l'agroalimentaire a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 6,9 milliards d'euros, en progression de +6,2% en données comparables (contre 4,64% de consensus), porté par une hausse de +6,6% de l'effet prix, et une amélioration séquentielle de l'effet volume/mix, en baisse de -0,3%. L'activité eaux, qui comprend Volvic et Evian, est celle qui a enregistré la croissance la plus rapide, avec une hausse de son chiffre d'affaires de 7% (+6,47% de consensus) tandis que les revenus de la branche EDP (produits laitiers et d'origine végétale) ont reculé de 10% à 3,47 MdsE mais affichent une amélioration de 6,3% en comparable contre +4,71% attendu par le marché.

Conséquence de ce beau trimestre, le groupe relève sa guidance annuelle de croissance et table désormais sur une hausse des revenus entre +6% et +7% en données comparables, versus +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.

Ces résultats montrent que le redressement de Danone commence à porter ses fruits, estiment les analystes. Alors que le volume et le mix - une mesure du déplacement des consommateurs vers des options plus chères ou moins chères - ont diminué au dernier trimestre, la société s'attend à une croissance au dernier trimestre de l'année. "Ce sont des résultats utiles pour l'évolution de l'histoire de Danone", affirme à 'Bloomberg' Molly Wylenzek, analyste chez Jefferies, qui souligne "une amélioration de la dynamique dans des domaines clés".