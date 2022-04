Danone : le marché applaudit

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Danone grimpe de près de 5% à 55,1 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant le très bon début d'année du géant de l'agroalimentaire ainsi que la confirmation des objectifs 2022. Le groupe dirigé par Antoine Saint-Affrique a enregistré un chiffre d'affaires net de 6,236 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 7,1% en données comparables (+5,65% de consensus), porté par un effet prix de +4,9% et un effet volume/mix de +2,2%.

Le groupe, qui fait part d'un environnement opérationnel toujours très volatil, marqué par des difficultés d'approvisionnement et une inflation généralisée attendue autour de 15% en 2022, a réitéré ses objectifs 2022 grâce aux initiatives prix, de gestion du mix et de productivité. Il vise ainsi toujours une croissance des ventes comprise entre +3 et +5% en données comparables, portée par l'effet prix, et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%.

Danone a enregistré une croissance généralisée de ses ventes au premier trimestre, dépassant "significativement" les attentes, selon Jefferies ('achat'). L'activité de nutrition spécialisée, essentielle pour " l'algorithme de profit et de marge " de l'entreprise, a notamment très bien performé. Le broker note qu'il n'y a pas eu de changement de position sur la Russie, avec un recentrage sur la branche EDP, la nutrition infantile et médicale, alors que la société a cessé toute importation des marques Evian et Alpro. De plus, tous les nouveaux investissements ont été arrêtés, y compris la publicité et les promotions, et Danone reversera tous les bénéfices réalisés en Russie.

Citi ('achat') affirme de son côté que la croissance organique sécurise les prévisions pour l'instant. Le rythme a été porté en particulier par l'activité Eaux, grâce à la réouverture des bars et restaurants après la pandémie de Covid-19, et la Nutrition en Chine, qui devrait soutenir le mix de marge et compenser les volumes négatifs de la division EDP (produits laitiers et d'origine végétale).