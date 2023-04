Danone : le dividende augmente de 3%

(Boursier.com) — Danone informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 27 avril, à 14h30, à la Salle Gaveau à Paris.

L'avis préalable de réunion et l'avis de convocation ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, respectivement le 1 mars et le 5 avril 2023. Conformément à la réglementation en vigueur, les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires et peuvent être consultés sur l'espace 'Investisseurs/ Actionnaires/ Assemblée Générale/ 2023' du site internet de Danone.

Dividende

Notamment, le Conseil d'administration de Danone proposera à l'Assemblée générale des actionnaires, la distribution d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de +3,1% par rapport à celui de l'année précédente (1,94 euro/action).

Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l'action le 9 mai. Il sera payable le 11 mai.