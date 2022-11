Danone : le bon prix ?

(Boursier.com) — Danone stagne sur les 50 euros ce mardi, alors que le broker Berenberg 'conserve' le groupe agroalimentaire avec un objectif ajusté à la marge de 53 à 54 euros. Jefferies est lui toujours à l'achat avec un objectif abaissé de 63 à 56 euros. Le géant de l'agroalimentaire avait fait état d'une forte croissance au troisième trimestre et en avait profité pour rehausser ses objectifs annuels. Le propriétaire des marques d'eau Evian et Badoit et des yaourts Activia s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7 à 8% en données comparables, contre 5 à 6% précédemment. Il a confirmé sa prévision de marge opérationnelle courante supérieure à 12%, après 13,7% en 2021...

Le troisième trimestre a montré plusieurs signes encourageants, d'autant que le niveau de PE 23 (13x) n'est pas très loin du point bas historique de 12,4x atteint en avril 2009, affirmait Oddo BHF. L'analyste est à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 64 euros.

RBC ('performance sectorielle') estimait que les résultats étaient "encourageants", Danone suivant le reste du secteur en proposant des hausses de prix pour compenser les pressions inflationnistes sur les coûts, mais en affichant également une croissance organique "supérieure" dans l'ensemble de ses activités. Cela pourrait être un indice que la nouvelle approche de la direction porte ses fruits...