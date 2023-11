Danone : lancement de la gamme de nutrition médicale Fortimel en Chine

(Boursier.com) — Danone a annoncé le lancement de sa gamme de nutrition médicale Fortimel en Chine, dans la catégorie " aliments à usage médical spécifique pour adultes ". La gamme Fortimel est produite sur le site de fabrication de Danone à Wuxi, en Chine.

Fortimel est conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des patients en convalescence après une chirurgie ou des maladies non transmissibles telles que le cancer et les accidents vasculaires cérébraux, et complète l'offre existante de nutrition médicale pour adultes de Danone destinée à l'alimentation par sonde.