Danone lance son programme mondial 'Re-Fuel Danone'

(Boursier.com) — Danone annonce son nouveau programme mondial d'excellence énergétique, baptisé Re-Fuel Danone, pour contribuer à améliorer l'empreinte énergétique de ses sites de production, tout en rendant ses opérations plus agiles, économes en énergie et en coûts et plus durables.

Danone s'appuiera sur l'innovation digitale et sur son expertise en matière d'ingénierie, afin d'améliorer son efficience énergétique et d'accélérer son processus de décarbonisation. Le groupe entend également multiplier les partenariats avec des fournisseurs locaux d'énergies renouvelables afin d'améliorer sa résilience énergétique et de créer de la valeur partagée au sein des écosystèmes où il opère.

Avec son programme Re-Fuel, Danone entend :

- améliorer de 30% son efficacité énergétique d'ici 2025,

- augmenter sensiblement le recours aux énergies renouvelables comme le biogaz, la biomasse, l'énergie solaire et l'hydrogène,

- tirer 100% de son électricité et la moitié de sa consommation énergétique globale de sources renouvelables d'ici 2030,

- réduire d'au moins 42% ses émissions Scope 1 et 2 d'ici 2030.

Vikram Agarwal, Directeur des Opérations, a commenté : "l'énergie est essentielle à la fabrication de nos produits leaders dans leurs catégories, mais son usage a un impact sur l'environnement.

Avec ce programme d'excellence énergétique, nous accélérons la transformation de l'empreinte énergétique de nos sites de production dans le monde entier. Pour ce faire, nous nous appuierons sur trois piliers : l'efficacité énergétique, l'investissement dans des technologies de traitement plus efficaces sur le plan énergétique et le recours accru aux sources d'énergie renouvelables. Ce qui rendra le groupe plus durable, plus agile, plus économe et plus résilient. Ce programme apporte un "plus" à ce que nous délivrons à nos clients et à nos consommateurs, et contribue à réconcilier performance et durabilité, un progrès supplémentaire dans l'exécution de notre stratégie Renew Danone."

Ce programme s'inscrit dans la continuité des progrès réalisés par Danone ces dernières années avec 68,5% de sa consommation d'électricité qui provient déjà de sources renouvelables et six usines dans le monde certifiées neutre en carbone par un organisme indépendant. Au cours des deux dernières décennies, Danone a également réduit de 46% sa consommation d'énergie.

Améliorer l'efficacité énergétique

Pour améliorer son efficacité énergétique et optimiser les coûts, Danone compte mettre en oeuvre diverses mesures, et notamment généraliser le recours à ses outils de gestion en temps réel.

Mis au point par des ingénieurs de Danone, ces outils sont déjà utilisés sur plusieurs sites, dont ceux de Wexford (Irlande) et d'Opole (Pologne), site récemment distingué par le Forum économique mondial pour son recours à grande échelle à des technologies digitales innovantes, dont la robotique et l'intelligence artificielle. Ces outils exclusifs sont capables d'identifier en temps réel les poches d'inefficacité énergétique et de les analyser. Danone compte également poursuivre son programme d'évaluation énergétique de ses sites et évaluer de nouveaux procédés de fabrication plus efficaces sur le plan énergétique pour remplacer les installations existantes.

Accélérer la décarbonisation

D'ici 2030, plus de la moitié de la consommation d'énergie de Danone proviendra de sources renouvelables, ainsi que 100% de sa consommation électrique (actuellement 68,5%). Cet objectif représente une étape supplémentaire dans le parcours de décarbonisation de Danone. Depuis 2015, le groupe a déjà réduit de 48,3% ses émissions de carbone Scope 1 et 2 et s'est engagé à opérer une réduction supplémentaire de 42% de ses émissions d'ici 2030.

Danone compte augmenter sensiblement la part des énergies renouvelables dans sa consommation, avec le biogaz, la biomasse, l'énergie solaire thermique et l'hydrogène. Ce mix énergétique sert déjà au traitement thermique, à la stérilisation et à la désinfection des équipements, ainsi qu'au contrôle de la température interne et au chauffage des locaux.

Danone entend utiliser des sources d'énergie locales pour améliorer sa résilience énergétique et créer de la valeur partagée avec des partenaires locaux. Cette dynamique est déjà à l'oeuvre en Indonésie, où Danone, collaborant avec les communautés locales, génère de l'énergie au départ de résidus de cultures, restituant ensuite aux agriculteurs des cendres que ceux-ci utilisent comme fertilisant organique. Le groupe entend également générer et stocker davantage d'énergie renouvelable d'origine solaire sur ses sites.