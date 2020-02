Danone : la 'Danone Nations Cup' rejoint 'Common Goal'

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — À l'occasion du sommet de la Global Sport Week à Paris, la Danone Nations Cup - le plus grand tournoi de football au monde rassemblant 2 millions de filles et de garçons âgés de 10 à 12 ans - annonce qu'elle rejoint Common Goal, le principal mouvement à impact social dans le milieu du football.

"Depuis 20 ans, la Danone Nations Cup encourage les enfants à devenir acteurs du changement dans leurs communautés. Lors de la finale mondiale de 2019 à Barcelone, 700 enfants de 27 pays se sont exprimés en votant pour les Objectifs de Développement Durable de l'ONU sur lesquels ils souhaitent que nous agissions", a déclaré Mathias Vicherat, Secrétaire Général de Danone. "Nous sommes convaincus que les entreprises et le sport peuvent être un vecteur de changement positif pour la société et l'environnement. C'est pourquoi nous sommes ravis de faire équipe avec Common Goal aujourd'hui, pour agir sur ce qui compte le plus pour les enfants et construire ensemble un avenir durable."

La Danone Nations Cup a décidé de consacrer 1% du budget total de la compétition à Common Goal ainsi que 1% de ses futurs revenus de sponsoring, en incluant dans tous ses contrats avec des partenaires l'engagement de reverser 1%. Ces dons seront utilisés pour soutenir certaines causes que les jeunes joueurs de la Danone Nations Cup considèrent les plus urgentes, comme l'inégalité des sexes et la pauvreté.

Mathias Vicherat a également invité le public et les partenaires à se joindre au mouvement Common Goal : "Nous reconnaissons la nécessité d'unir nos forces avec toutes nos parties prenantes et nous invitons tous les partenaires de l'écosystème de la Danone Nations Cup à contribuer eux aussi à ce mouvement pour et avec les enfants."

Jürgen Griesbeck, fondateur et PDG de Common Goal, a déclaré : "C'est un grand plaisir d'accueillir la Danone Nations Cup au sein du mouvement. Cette compétition internationale a reconnu l'importance d'impliquer la prochaine génération pour construire un avenir plus durable et plus juste pour tous. Nous sommes ravis de voir que Danone encourage d'autres parties prenantes et partenaires à s'impliquer et nous espérons que beaucoup suivront son exemple."