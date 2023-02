Danone : inaugure son centre international de Recherche & Innovation en présence d'Elisabeth Borne

(Boursier.com) — Pour accompagner la transformation des métiers de la recherche en alimentation et accélérer son innovation, Danone a annoncé, en 2021, la création d'un nouveau centre de recherche, à la pointe de l'innovation et répondant aux plus hauts standards environnementaux. Antoine de Saint-Affrique (Directeur Général de Danone) a inauguré, ce 6 février, ce tout nouveau centre R&I de Danone, sur le plateau de Paris-Saclay, en présence de Mme la Première Ministre, Elisabeth Borne.

Ce centre de recherche sera dédié au développement et à l'innovation des catégories "produits laitiers frais et d'origine végétale" et "eaux minérales naturelles" de Danone. Il intègrera ainsi des laboratoires à la pointe de la recherche et des sites de production pilotes permettant d'innover et de réaliser des productions limitées sur certains prototypes.

Le site accueille déjà plus de 550 collaborateurs, intégrant des chercheurs de niveau international en sciences de la vie, sur la fermentation et le microbiote intestinal, en nutrition et en santé, mais aussi des experts en expériences consommateurs et sciences sociales, jusqu'aux spécialistes de la conception de produits, emballages et production à l'échelle pilote.

Le centre international de Recherche & Innovation Daniel Carasso de Paris-Saclay concentrera ses recherches autour de 5 grands axes : les consommateurs et les patients ; un portefeuille produits tourné vers la santé et le plaisir ; la science et la technologie ; les emballages de demain ; le digital et la data.

Développement d'un nouveau produit dédié aux sportifs

En tant que partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Danone a saisi l'occasion pour dévoiler le développement d'un tout nouveau produit dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : Hipro Expert.

Cette recette sera développée avec les chercheurs du site, en collaboration avec les sportifs. Danone souhaite en effet apporter son expertise d'une alimentation équilibrée, par ses produits laitiers et d'origine végétale. Cette recette sera unique pour les sportifs : riche en protéines, source de vitamines et de minéraux, et avec une texture et une intensité en goût plébiscitées des consommateurs.

Avec cette innovation Danone réaffirme sa volonté de soutenir Paris 2024 dans son ambition de proposer des produits laitiers et d'origine végétale adaptés aux athlètes et favoriser de meilleurs pratiques alimentaires et sportives.

La vitrine de la vision One Planet, One Health

En ligne avec la vision One Planet, One Health de Danone, cet établissement labellisé Bcorp a également été pensé pour limiter son impact sur l'environnement. Le bâtiment est conçu sur cinq niveaux (R+4) autour d'un très vaste atrium central, baptisé Plaza : 900 m avec une hauteur sous plafond de près de 10 m, pensé tel une place de village.