Danone : Francisco Camacho quitte l'entreprise

Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Francisco Camacho, Directeur Général Produits laitiers et d'origine végétale International (EDP International) et membre du Comité Exécutif, quitte Danone le 3 septembre pour explorer de nouveaux horizons . Nous remercions chaleureusement Francisco qui a consacré les 20 années qu'il a passées chez Danone à développer avec succès nos équipes et nos activités dans de nombreux pays. Je lui suis particulièrement reconnaissant d'avoir, avec son équipe, permis à notre activité Produits laitiers et d'origine végétale de renouer avec la croissance. Nous souhaitons le meilleur à Francisco pour ses futurs projets , commente Emmanuel Faber, Président-Directeur Général de Danone.

L'équipe de direction de la division EDP International poursuivra la mise en oeuvre de sa stratégie, sous la supervision directe du Président-Directeur Général, Emmanuel Faber, le temps pour l'entreprise d'examiner les modèles d'organisation adaptés aux enjeux liés au Covid.