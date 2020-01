Danone et Microsoft s'engagent pour une Intelligence Artificielle au service d'un secteur agroalimentaire responsable

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — AI Factory For AgriFood, c'est le nom de la troisième promotion de l'AI Factory de Microsoft, après AI Factory for Green Energy et AI Factory for Health. Les start-ups de cette promotion seront accompagnées conjointement par Microsoft et Danone, l'un des leaders mondiaux du secteur agroalimentaire, et bénéficieront d'une période d'accélération de 3 mois.

L'AI Factory, le programme d'accompagnement de Microsoft pour les start-ups spécialisées en Intelligence Artificielle, s'organise autour de 5 grands enjeux économiques et sociétaux : la santé, l'environnement/énergie, les transports, les services financiers et l'agroalimentaire. L'ambition de l'AI Factory for Agrifood est d'une part d'accélérer la transformation numérique de ce secteur, et d'autre part d'accompagner ces jeunes entreprises à poursuivre leur développement dans l'intelligence artificielle et le cloud computing.

"Véritable accélérateur de start-ups, ce programme se veut un laboratoire de co-innovation qui met en lien les start-ups, le monde de la recherche et les différents acteurs du secteur. Grâce à ces synergies, l'AI Factory for Agrifood entend encourager les projets au service d'une agriculture régénératrice (santé des sols, bien-être animal, accompagnement des agriculteurs), d'une alimentation durable, de la réduction des déchets et de l'optimisation des chaînes d'approvisionnement" conclut le groupe.