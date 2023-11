Danone et le Global Methane Hub misent sur l'innovation pour réduire les émissions de méthane

(Boursier.com) — Le Global Methane Hub (GMH) et Danone annoncent avoir conclu un nouveau partenariat en vue de réduire les émissions de méthane et de mettre en place des solutions modulables dans l'agriculture.

Danone est la première entreprise à contribuer financièrement au plus grand accélérateur 'R&D' consacré au méthane entérique, coordonné par le GMH et soutenu par un collectif d'organisations philanthropiques et de gouvernements.

Doté d'un financement de 200 millions de dollars, l'Accélérateur va investir dans la recherche et l'innovation de pointe pour créer de nouvelles solutions pratiques et évolutives, et pour aider les éleveurs de bétail à atténuer la fermentation entérique (processus digestif du bétail ruminant). Les recherches porteront notamment sur les additifs alimentaires, la génétique (végétale et animale), les vaccins et les technologies de mesure.

Ce partenariat amènera Danone à collaborer avec des experts universitaires et des entreprises technologiques pour tester des solutions innovantes adaptées à différents systèmes agricoles et contextes géographiques, et contribuer ainsi à documenter les dossiers de demandes d'approbation réglementaire.

En complément de cette contribution financière, Danone développera avec le GMH un outil d'aide à la décision facilitant la comptabilisation du méthane et l'optimisation de l'alimentation des vaches laitières. Seront concernées dans un premier temps les fermes laitières de petits exploitants partenaires de Danone en Afrique du Nord, et en particulier au Maroc, avec un premier projet pilote réunissant 1.000 agriculteurs. Grâce à cet outil, les conseillers agricoles pourront formuler des régimes alimentaires pour les vaches laitières d'après les aliments disponibles dans la région et selon des qualités bien définies.