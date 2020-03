Danone engage ses marques d'eau sur un modèle environnemental responsable

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone lance son programme "WeActForWater". Ce business model inédit vise à apporter une hydratation saine et un accès à l'eau au plus grand nombre à travers le monde, de manière responsable. Les marques d'eau iconiques de Danone comme evian, Volvic, AQUA ou Bonafont s'associent pour lancer ce programme. Il s'accompagne d'une série de mesures, d'objectifs ambitieux et de nouveaux investissements, afin de relever les défis de l'emballage responsable, du climat, de la préservation des aquifères et de l'accès à l'eau.

Le collectif "WeActForWater" permettra à Danone de continuer à bâtir des marques "activistes" face aux défis de la préservation et de l'accès à l'eau partout dans le monde. Parmi ces objectifs, Danone prévoit :

- la réduction de moitié de l'usage de plastique vierge au sein des marques d'eau pour atteindre en 2025, 50% de PET recyclé au niveau mondial et 100% en Europe ;

- l'accélération de la trajectoire vers la neutralité carbone en Europe d'ici 2025. Volvic et evian atteindront la neutralité dès 2020 ;

- l'assurance que pour chaque litre d'eau d'une marque de Danone vendu dans le monde sera associé à un litre d'eau rendu accessible aux populations des pays émergents grâce à la création d'un fonds pour favoriser l'accès à l'eau à plus de 50 millions de personnes d'ici 2030

- le renforcement de la préservation des aquifères et des zones humides partout dans le monde ;

- l'ambition de la certification B Corp au niveau mondial pour l'ensemble du collectif des marques d'eau d'ici à 2022.