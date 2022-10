Danone : en tête du CAC40 après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Danone fait partie des bonnes surprises du jour à Paris avec un titre qui avance de 2,6% à 49,6 euros. Il faut dire que le géant de l'agroalimentaire a fait état d'une forte croissance au troisième trimestre et en a profité pour rehausser ses objectifs annuels. Le propriétaire des marques d'eau Evian et Badoit et des yaourts Activia s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7 à 8% en données comparables, contre 5 à 6% précédemment. Il a confirmé sa prévision de marge opérationnelle courante supérieure à 12%, après 13,7% en 2021.

Le troisième trimestre n'est qu'un trimestre. Mais il montre plusieurs signes encourageants, et à ce titre, il pourrait être bien accueilli, d'autant que le niveau de PE 23 (13x) n'est pas très loin du point bas historique de 12,4x atteint en avril 2009, affirmait Oddo BHF avant l'ouverture. L'analyste est à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 64 euros. Sur le moyen/long terme, il continue de penser que le titre offre un potentiel de rerating via le repositionnement du groupe via un recentrage du portefeuille de marques et de références, un recentrage de chaque division sur son core business (sortie du lait pour EDP, sortie des petits pots pour Spec Nutrition et sortie des petits pays sans taille critique et sans marque forte pour le Waters), avant une redéfinition à plus long terme du territoire stratégique du groupe (Dairy Nutrition ? ou Nutritional Beverage ?).

RBC ('performance sectorielle') estime que les résultats sont "encourageants", Danone suivant le reste du secteur en proposant des hausses de prix pour compenser les pressions inflationnistes sur les coûts, mais en affichant également une croissance organique "supérieure" dans l'ensemble de ses activités. Cela pourrait être un indice que la nouvelle approche de la direction porte ses fruits... Morgan Stanley ('pondération en ligne') affirme qu'il est "encore trop tôt pour accepter l'histoire d'un redressement potentiel", même si les résultats sont suffisamment bons pour soutenir l'action. Les faibles volumes de la division EDP, l'incertitude sur les prix et des perspectives de coûts "défavorables" sont autant de facteurs à surveiller.