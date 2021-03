Danone : en hausse malgré la dégradation du Credit Suisse

(Boursier.com) — Danone grignote 0,3% à 58,5 euros en début d'après-midi, résistant à la baisse du marché. Le Credit Suisse a pourtant dégradé le titre à 'neutre' après la hausse d'environ 10% au cours des trois derniers mois (contre une baisse de 1% pour le secteur des produits de base européens). L'un des principaux facteurs de cette surperformance est l'agitation croissante autour d'un changement de direction, qui a culminé avec le départ avec effet immédiat d'Emmanuel Faber. Le cours actuel de l'action n'est plus que de 4% inférieur à l'objectif de cours de 62 euros du broker. L'arrivée d'un PDG externe dans au moins six mois et la possibilité qu'il annonce une 'réinitialisation' des marges pour stimuler la croissance expliquent la décision du courtier.