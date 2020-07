Danone : du renfort

Danone : du renfort









Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Danone limite son repli en matinée avec un titre qui cède 0,3% à 61,4 euros. L'actualité autour du géant agroalimentaire est dominée par une note de Bryan Garnier qui est passé à l''achat' sur la valeur avec une 'fair value' maintenue à 70 euros. L'action semble bon marché sur la plupart des ratios, note le broker. Ce dernier considère l'action comme un moyen de jouer la tendance croissante de l''healthy' et se dit plus qu'encouragé par les meilleures perspectives de sa première division, EDP, qui représente 52% des ventes totales du groupe. De plus, contrairement au passé, les objectifs de l'entreprise à moyen terme sont maintenant tout à fait réalisables. Danone vise désormais une croissance organique de ses ventes de 3 à 5% contre 4 à 5% auparavant.