Danone : du mieux

Danone : du mieux









Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Danone remonte légèrement de 0,7% ce lundi à 56,92 euros, après sa correction de la semaine passée, alors que le géant de l'agro-alimentaire a réalisé sur les 6 premiers mois de l'année un résultat opérationnel courant de 1,7 milliard d'euros, matérialisant une marge opérationnelle courante de 14% contre 14,7% l'année dernière et 13,7% attendu par les analystes. Cette baisse inclut l'impact négatif pour 93 points de base des coûts supplémentaires directement liés au COVID-19 qui ont été engagés au cours du semestre pour assurer la sécurité des salariés et le maintien de la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice net ressort à 1,015 MdE pour un chiffre d'affaires de 12,189 MdsE, en repli de 1,1% en données comparables et de 3,6% en données publiées...

Le free cash-flow s'est établi à 929 ME, en baisse de -14,3% par rapport à l'année précédente, reflétant la contraction de la performance opérationnelle, un besoin en fonds de roulement détérioré par une augmentation des stocks et par un soutien financier aux partenaires, et des investissements en hausse, représentant 3,1% des ventes au S1 contre 2,8% l'année dernière.

Toujours pas de guidance annuelle

L'activité reste difficile à prévoir au second semestre, alors que le contexte est toujours volatil et que de grandes incertitudes demeurent quant à la gravité, la durée et les conséquences de la pandémie sur l'environnement macroéconomique, les conditions de déconfinement, les habitudes de consommation pour le reste de l'année...

Danone n'est par conséquent pas en mesure de fournir à ce stade une mise à jour de ses perspectives financières pour l'année 2020.

Le titre qui a été sanctionné la semaine dernière après ces annonces, remonte légèrement ce lundi, alors que les analystes se montrent encore prudents voire déçus par la performance du groupe au deuxième trimestre (notamment pas la division 'eaux'), ainsi que de la prudence affichée pour le reste de l'exercice. "La marge opérationnelle courante continuera de refléter au second semestre des coûts additionnels liés au COVID-19, un effet mix défavorable et des investissements en hausse", a averti Danone. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a abaissé son objectif sur Danone de 71 à 67 euros en restant à l'achat sur le dossier et Morgan Stanley a réduit sa cible de 56 à 54 euros (pondération en ligne).