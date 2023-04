Danone : dividende en vue

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires de Danone s'est réunie à Paris, le 27 avril, sous la présidence de Gilles Schnepp, Président du Conseil d'Administration. 69,02% du capital social de Danone était présent ou représenté à cette Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration, notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2022.

Dividende

L'Assemblée a aussi approuvé la distribution d'un dividende de 2 euros par action en numéraire. La date de détachement du dividende de l'action (ex-date) est fixée au 9 mai. Sa mise en paiement interviendra le 11 mai.

Au Conseil d'Administration

Par ailleurs, l'Assemblée générale a approuvé la nomination du candidat proposé pour rejoindre le Conseil d'Administration - Sanjiv Mehta.

Elle a également approuvé les renouvellements des mandats d'Administrateurs proposés : Valérie Chapoulaud-Floquet et Gilles Schnepp, et la ratification de la cooptation de Gilbert Ghostine et de Lise Kingo, en tant qu'Administrateurs.

Développement durable

Cette Assemblée générale a été l'occasion de présenter la stratégie de Danone, ses perspectives de développement et les faits marquants de l'exercice 2022. En particulier, Antoine de Saint-Affrique a présenté la nouvelle Stratégie Climat du Groupe. Il a détaillé les engagements et priorités mis en oeuvre afin de préserver et régénérer la nature, un des 3 piliers de la nouvelle feuille de route relative au développement durable, Danone Impact Journey.

Composition des Comités du Conseil

A la suite de l'Assemblée Générale, les Comités du Conseil d'Administration sont composés comme suit :

- Comité Nomination, Rémunération et Gouvernance : Valérie Chapoulaud-Floquet (Présidente et Administratrice Référente), Frédéric Boutebba et Patrice Louvet ;

- Comité d'Audit : Géraldine Picaud (Présidente), Gilbert Ghostine et Gilles Schnepp - étant précisé que Sanjiv Mehta rejoindra le Comité d'Audit, à compter du 1er juillet 2023, en remplacement de Gilles Schnepp ;

- Comité CSR : Lise Kingo (Présidente), Gilbert Ghostine, Susan Roberts et Bettina Theissig.

Composition du Conseil d'Administration au 1er juillet

Au 1er juillet 2023, le Conseil d'Administration comptera 11 membres (dont deux Administrateurs représentants les salariés), son taux d'indépendance sera de 89%, son taux d'internationalisation sera de 56% et la proportion de femmes sera de 44%.

Il sera composé de : Gilles Schnepp (Président) ; Valérie Chapoulaud-Floquet (Administratrice référente) ; Antoine de Saint-Affrique (Directeur Général) ; Frédéric Boutebba (Administrateur représentant les salariés) ; Gilbert Ghostine ; Lise Kingo ; Patrice Louvet ; Sanjiv Mehta ; Géraldine Picaud ; Susan Roberts ; Bettina Theissig (Administratrice représentant les salariés)

L'Assemblée générale de ce jour marque ainsi la finalisation du programme de renouvellement du Conseil d'Administration qui avait été annoncé en juillet 2021.