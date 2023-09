Danone : dévoile le programme 'Partner for Growth'

(Boursier.com) — Danone lance son programme " Partner for Growth " visant à créer des opportunités de croissance conjointe pour le groupe et ses partenaires, en phase avec les tendances consommateurs. En ligne avec le plan stratégique 'Renew Danone', le programme a pour objectif d'accélérer l'innovation et la croissance durable - de la phase d'idéation de nouveaux produits à leur usage par le consommateur. Danone ambitionne d'étendre et de renforcer ses relations partenariales avec son écosystème à travers le monde : start-ups, grandes entreprises ou encore établissements universitaires. Cette nouvelle façon de travailler avec les partenaires, en capitalisant toujours plus sur les tendances et attentes consommateurs, vise à développer des opportunités de croissance mutuelle.

Danone Manifesto Ventures, la branche Corporate venture de la société, apportera également sa contribution en aidant à mettre sur le marché des marques, des concepts ou des capacités émergentes à fort potentiel.

Le programme débute avec trois nouveaux partenariats et un plan d'affaires commun, signé avec la société de biosciences Chr. Hansen. Ce nouveau plan permettra à Danone de repousser les limites de l'innovation dans les catégories des produits laitiers et des produits végétaux, en utilisant les capacités de pointe de Chr. Hansen en matière de bio-solutions et en tirant parti des vastes collections de cultures des deux entreprises.

"Partner for Growth" se concentre ainsi sur quatre piliers stratégiques interconnectés qui créeront des opportunités de croissance pour Danone et ses partenaires :

- Science et technologie émergentes : explorer et découvrir des innovations majeures dans les ingrédients, l'agriculture, les processus et les emballages qui façonneront l'avenir de l'alimentation;

- Création de nouvelles capacités de précision : rendre ses actifs plus flexibles et plus intelligents, en combinant les bonnes technologies, la sécurité de l'approvisionnement ainsi que les partenaires globaux et locaux, pour mieux prévoir et répondre aux besoins des consommateurs;

- Compétitivité des coûts : utiliser la technologie numérique et capitaliser sur une compréhension collective de l'ensemble de la chaîne de valeur pour gagner en efficacité, réduire les déchets et optimiser la logistique;

- Développement durable : favoriser performance et mission grâce à des initiatives qui augmentent les bénéfices santé des marques de Danone, qui décarbonent les opérations tout au long de la chaîne de valeur ou qui aident la société à agir de manière plus responsable avec ses employés, ses communautés et ses partenaires.