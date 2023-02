Danone : des résultats bien accueillis

(Boursier.com) — Danone grimpe de 2% à 53,4 euros à l'ouverture du marché parisien, porté par l'annonce de sa plus forte croissance en plus d'une décennie. Le géant de l'agroalimentaire a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires net de 27,661 MdsE, en progression de 13,9% en données publiées et de 7,8% en données comparables, contre un consensus de 7,3%. Le groupe a bénéficié d'un effet prix de 8,7%.

La marge opérationnelle courante a atteint 12,2%, contre 13,7% en 2021, affectée par le réinvestissement dans les marques, la supériorité produits, les organisations et les compétences. Dans un contexte de transformation, le BNPA courant résilient ressort à 3,43 euros, en hausse de +3,6% par rapport à 2021. Le Free cash-flow s'établit à 2,1 milliards d'euros. Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian va proposer un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2022, soit une hausse de 3,1% par rapport à celui de l'année précédente.

Le management vise cette année des objectifs en ligne avec ceux de moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% et une amélioration modérée de la marge opérationnelle courant. Ce serait la première amélioration de la rentabilité depuis 2019.

Bryan Garnier note que les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 sont globalement conformes au consensus, avec une croissance organique supérieure aux estimations et des chiffres de marge positifs. La guidance est positive, notamment pour l'amélioration de la marge, ajoute le broker, à l''achat' sur le titre. RBC Capital Markets affirme que la société a fourni un ensemble de résultats "très satisfaisants". Les prévisions pour 2023 - qui avaient suscité de la nervosité - sont conformes au consensus tandis que la baisse du volume/mix de 4,4% au 4e trimestre est une " réalisation louable " par rapport aux estimations d'un repli de 5%. Le Credit Suisse ('sous-performer') indique lui que les volumes sont "un peu légers", mais souligne que les ventes à périmètre constant, le bénéfice d'exploitation et la marge sont en avance sur le consensus.