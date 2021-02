Danone : des annonces finalement saluées par le marché

(Boursier.com) — Danone s'adjuge 3,2% à 57,4 euros en cette fin de semaine, les dernières annonces du géant de l'agroalimentaire semblant finalement avoir convaincu le marché. Le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,4% en données comparables au quatrième trimestre (après un repli de 2,5% au troisième), plombé par une baisse de 15,6% dans la division Eaux. Une performance légèrement meilleure qu'anticipée par les analystes (-1,7%).

Sous la pression de deux actionnaires, la société de gestion Artisan Partners et le fonds activiste Bluebell Capital qui contestent la gestion et la stratégie du groupe, Emmanuel Faber a annoncé qu'il tiendrait une journée investisseurs le 25 mars pour préciser "ses plans d'accélération" vers l'atteinte de ses objectifs de moyen-terme dans le cadre de son plan de réorganisation qu'il a dévoilé fin novembre. "Nous reconnaissons pleinement que le cours de notre action en bourse est en-deçà de nos attentes et sommes heureux, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels, de retrouver notre capacité à dialoguer ouvertement avec nos actionnaires", a commenté le PDG. Ce dernier et le directeur financier Juergen Esser s'entretiendront individuellement avec certains actionnaires dans les prochains jours.

Lors de la conférence suivant la présentation des comptes, le dirigeant a précisé que la division de ses rôles n'est pas à l'ordre du jour pour le moment : "Ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui... C'est peut-être un sujet pour l'avenir car je ne suis pas dogmatique, mais vous ne pouvez pas vous attendre à d'autres commentaires de ma part sur ce sujet aujourd'hui".

Danone table sur un premier trimestre encore "difficile" tout en visant un retour à la croissance de son activité dès le deuxième trimestre alors que la firme continue à subir de plein fouet les effets de la crise du coronavirus qui a lourdement pénalisé sa division Eaux et pèse sur ses marges. La marge opérationnelle courante en 2021 sera en ligne avec celle de 2020.

Le co-fondateur de Bluebell, Giuseppe Bivona, qui réclame donc du changement chez Danone, juge les résultats décevants avec notamment un chiffre d'affaires annuel qui a diminué pour la première fois en plus de trois décennies. "C'est une preuve supplémentaire que des changements de gouvernance doivent être apportés pour relancer la croissance et améliorer les marges, en commençant par séparer les rôles de PDG et de président pour accroître la responsabilité du DG".

Les perspectives d'un retour à une croissance rentable au second semestre après un premier trimestre difficile, sont conformes aux attentes, note Citi. Le focus sur Danone, avec l'activisme récent des actionnaires, porte davantage sur la gouvernance et l'inflexion stratégique, et "cet ensemble de résultats ne fait pas bouger l'aiguille dans un sens ou dans l'autre".