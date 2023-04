Danone : de retour sous les 60 euros

(Boursier.com) — Danone reperd 1,4% à 59,50 euros ce jeudi, malgré le broker Stifel qui a revalorisé le dossier de 65 à 68 euros avec un avis à l'achat. Le géant de l'agroalimentaire a relevé hier sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2023 à la faveur d'une hausse à deux chiffres de ses ventes au premier trimestre, tirées notamment par les hausses de prix. Le groupe table désormais sur une hausse des ventes entre 4% et 6% en données comparables pour l'ensemble de l'année, contre une progression entre 3% et 5% attendue précédemment. L'objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023 est de son côté confirmé. La demande des consommateurs a jusqu'à présent largement résisté aux plus fortes hausses de prix pratiquées dans le secteur de l'alimentaire depuis des décennies.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 10,5% à données comparables, à 6,962 milliards d'euros, avec un effet prix de 10,3% et un effet volume/mix de 0,2%.

Stifel estime ainsi que le groupe affiche des résultats plus forts que prévu... "La situation générale vol/mix devrait rester difficile, mais s'améliorer au S2". RBC Capital Markets ('surperformance') affirme de son côté que Danone a réalisé une "performance impressionnante" au premier trimestre, soulignant que l'effet volume/mix est devenu positif malgré l'optimisation des stocks et les initiatives de prix... Selon le broker, Danone se négocie avec une décote "significative" par rapport à Nestlé malgré les "signes prometteurs de son redressement".

Jefferies ('achat') estime pour sa part que Danone a bien démarré l'année. Les résultats du premier trimestre sont ainsi ressortis bien supérieurs au consensus, tirés par les volumes, devenus positifs malgré des prix plus élevés que prévu... Enfin, CFRA a relevé son objectif de cours à 70 euros contre 64 euros auparavant.