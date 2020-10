Danone : Cécile Cabanis, numéro deux du groupe, serait sur le départ

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — La crise couverait-elle chez Danone ? La question mérite d'être posée alors que 'Challenges' affirme que Cécile Cabanis va quitter le géant de l'agroalimentaire. "La brillante directrice générale en charge des finances, de la technologie et des datas a décidé de prendre le large alors que le PDG s'apprête à remodeler en profondeur son groupe. L'organisation historique autour de quatre grands métiers (les produits laitiers frais et d'origine végétale, les eaux, la nutrition infantile et la nutrition médicale) devrait laisser la place à des filiales géographiques", affirme le magazine. Selon ce dernier, "des administrateurs considèrent que Faber (ndlr : le PDG) n'écoute pas. Cette rupture inattendue a donné lieu à une longue discussion lors du conseil d'administration de Danone, mercredi 14 octobre, qui va bien au-delà d'une querelle de direction". À suivre.

Oddo BHF affirme que si le départ de Cécile Cabanis était confirmé, cela pourrait être bien perçu par certains investisseurs qui appréciaient de moins en moins le style et ce même si le style est, selon le broker, bien moins important que le fond. Quid de l'efficacité d'un plan d'adaptation si la CFO a décidé de partir, 6 semaines après le départ surprise de Francisco Camacho, le responsable du Dairy & Plant based ? Face à l'incertitude qui s'accroît, le courtier ramène sa cible de 57 à 50 euros avec une recommandation confirmée à alléger'.

À contre-courant, le titre abandonne 1,7% à 54,3 euros sur la place parisienne.