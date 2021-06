Danone : bien orienté

Danone : bien orienté









Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Belle fin de semaine pour Danone qui s'adjuge 1,9% à 58,2 euros sur la place parisienne. Citi ('achat') estime que le géant de l'agroalimentaire pourrait publier des résultats montrant que la marge du premier semestre est "légèrement" moins sous pression que prévu grâce à des mesures de couverture (au niveau des changes) et de prévention, en ligne avec ses pairs. Les perspectives pour la deuxième partie de l'année seront probablement "plus difficiles" car l'inflation des coûts commence à impacter le bas de bilan et les hausses de prix ne permettent pas d'absorber 100% de l'impact. Néanmoins, la résilience de l'activité EDP (produits laitiers et d'origine végétale) et une légère reprise des marges dans les eaux devraient suffire à court terme pour éviter une nouvelle baisse de résultats jusqu'à l'arrivée du nouveau patron de la société, Antoine de Saint-Affrique.