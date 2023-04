Danone : approbation de la distribution d'un dividende de 2 euros par action en numéraire

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires de Danone s'est réunie à Paris jeudi 27 avril, sous la présidence de Gilles Schnepp, Président du Conseil d'Administration. 69,02% du capital social de Danone était présent ou représenté à cette Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration, notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2022, ainsi que la distribution d'un dividende de 2 euros par action en numéraire. La date de détachement du dividende de l'action est fixée au 9 mai 2023 et sa mise en paiement interviendra le 11 mai 2023.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la nomination du candidat proposé pour rejoindre le Conseil d'Administration - Sanjiv Mehta, ainsi que les renouvellements des mandats d'Administrateurs proposés : Valérie Chapoulaud-Floquet et Gilles Schnepp, et la ratification de la cooptation de Gilbert Ghostine et de Lise Kingo, en tant qu'Administrateurs.

Cette Assemblée Générale a été l'occasion de présenter la stratégie de Danone, ses perspectives de développement et les faits marquants de l'exercice 2022. En particulier, Antoine de Saint-Affrique a présenté la nouvelle Stratégie Climat du Groupe. Il a détaillé les engagements et priorités mis en oeuvre afin de préserver et régénérer la nature, un des 3 piliers de la nouvelle feuille de route relative au développement durable, Danone Impact Journey.

Les présentations faites lors de l'Assemblée Générale et les réponses à l'ensemble des questions écrites envoyées par les actionnaires sont disponibles sur le site Internet de Danone (www.danone.com). Les résultats détaillés des votes et la retransmission de l'Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet d'ici le 28 avril 2023.