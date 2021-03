Danone annule la journée investisseurs du 25 mars

Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Danone , dont l'Assemblée Générale Mixte aura lieu le jeudi 29 avril à huis clos, a décidé de renoncer à soumettre au vote de nouvelles nominations à son Conseil d'administration afin d'être en mesure de prendre en compte les besoins futurs de l'entreprise. Cela concerne les propositions de nomination d'Ariane Gorin et de Susan Roberts en tant qu'administratrices, qui ne seront pas présentées à l'Assemblée Générale. Cette décision intervient dans le cadre de la réflexion du Conseil d'Administration sur sa structure et sa taille, ainsi que la combinaison d'expertises, d'horizons et d'expériences de ses membres.

Par conséquent, seuls le renouvellement et la nomination des administrateurs suivants seront soumis au vote de de l'Assemblée Générale 2021 : renouvellement des mandats de Guido Barilla, Cécile Cabanis, Michel Landel et Serpil Timuray, et ratification de la cooptation de Gilles Schnepp en tant qu'administrateur, décidée par le Conseil en décembre 2020.

Enfin, l'événement investisseurs, initialement prévu le 25 mars, n'aura pas lieu.