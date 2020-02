Danone annonce le lancement de 'Track & Connect'

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone annonce aujourd'hui le lancement de 'Track & Connect', un service numérique qui permet de fournir aux consommateurs et aux distributeurs une plus grande transparence sur la filière d'approvisionnement de ses préparations infantiles.

Grâce à Track & Connect, les consommateurs et les distributeurs pourront accéder aux plateformes de ses marques de préparations infantiles comme Aptamil, Karicare, Laboratoire Gallia et Nutrilon, pour bénéficier de nouveaux services et supports aprèsvente personnalisés. Les consommateurs pourront accéder à ce nouveau service via leur smartphone en scannant les deux QR codes uniques sur les boîtes de préparations infantiles de Danone.

Ce nouvel emballage innovant inclut un premier QR code imprimé au laser sur l'extérieur de la boîte et un second QR code à l'intérieur de la boîte imprimé derrière le sceau de sécurité - qui ne peut donc être scanné qu'après achat et après ouverture du couvercle. Ce système de double QR codes permet aux consommateurs de vérifier la qualité et l'authenticité des produits, tout en leur offrant un nouveau moyen de se connecter aux plateformes de marques de Danone.