Danone annonce la certification de son site de nutrition spécialisée au Brésil

spécialisée au Brésil sur trois piliers environnementaux clés : neutralité carbone, réduction de la consommation en eau et zéro déchet en décharge. Située à Poços de Caldas au Brésil, l'usine de nutrition spécialisée de Danone produisant des laits infantiles et des produits de nutrition médicale est le premier site de production de l'entreprise au monde à atteindre les ambitions durables de Danone sur les trois piliers environnementaux du carbone, de l'eau et des déchets. Le site a été certifié par le Carbon Trust, un organisme mondial indépendant de lutte contre le changement climatique et conseil en développement durable, en tant que carbone neutre et zéro déchet en décharge. Cette certification reconnait également les efforts de l'usine à réduire sa consommation en eau, en ligne avec l'ambition plus large de Danone d'atteindre la circularité de l'eau dans et autour de ses sites de production.