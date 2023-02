Danone affiche une solide performance avec un BNPA courant résilient de 3,43 euros

(Boursier.com) — Le groupe Danone affiche un Chiffre d'affaires net de 27.661 millions d'euros en 2022, en progression de +13,9% en données publiées et de +7,8% en données comparables, intégrant un effet prix de +8,7% et un effet volume/mix de -0,8 %. L'effet volume/mix pro forma est de +0,2% hors EDP Russie.

Le Chiffre d'affaires ressort ainsi en hausse de 7% en données comparables au T4, un peu supérieur aux attentes de la place :

*+9,7% en Amérique du Nord, porté par les marques International Delight, Activia, Oikos et Silk);

*+4% en Europe, tiré par l'effet prix, et soutenu par la Nutrition Spécialisée;

*+3,4% en Chine, Asie du Nord & Océanie, porté par la Nutrition Spécialisée et EDP;

*+9,8% dans le Reste du Monde, tiré par l'effet prix, grâce à une contribution de toutes les catégories et toutes les géographies.

La Marge opérationnelle courante est à 12,2%, accompagnée par le réinvestissement dans les marques, la supériorité produits, les organisations et les compétences.

Dans un contexte de transformation, le BNPA courant résilient ressort à 3,43 euros, en hausse de +3,6% par rapport à 2021.

Le Free cash-flow s'établit à 2,1 milliards d'euros, avec un focus particulier sur le cycle de conversion de trésorerie et sur l'allocation de capital. Le dividende proposé est de 2 euros par action.

L'Objectifs 2023 est en ligne avec les objectifs de moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% et une amélioration modérée de la marge opérationnelle courant.