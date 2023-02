Danone : à suivre mercredi matin

(Boursier.com) — Danone évolue autour de l'équilibre à la veille de la présentation de ses comptes 2022. Le consensus 'Bloomberg' table sur un bénéfice net récurrent de 3,35 milliards d'euros pour des ventes de 27,43 MdsE, avec une croissance organique de 7,32%. Le dividende par action est attendu à 1,99 euro. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus sont anticipés à 6,96 MdsE avec une croissance organique de 6,49%.

En amont de cette publication, Oddo BHF ('surperformer') continue de croire en un rerating du titre. Le redressement récent de la valeur a porté le PE 2023 à un niveau proche de 15x. Le titre reste pour autant le moins cher des hybrides (éparpillement stratégique et empreinte opérationnelle déséquilibrée) alors que l'analyste pense qu'un recentrage (opérationnel et stratégique) reste un scénario crédible. Dans un contexte de poursuite de la polarisation des multiples de PER, un recentrage serait un facteur de rerating...