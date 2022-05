Danone : à la rescousse des Etats-Unis

(Boursier.com) — Danone est en train d'augmenter fortement ses livraisons aux Etats-Unis de lait pour bébé produit en Europe, montrent des données des douanes américaines et du cabinet de conseil Ocean Audit, qui a analysé pour 'Reuters' des chiffres sur le trafic de fret transatlantique.

Le groupe français, deuxième plus grand fabricant de préparations pour nourrissons au monde, mais acteur relativement petit sur le marché américain, a expédié une grande partie de son produit depuis le Royaume-Uni et les Pays-Bas par fret maritime via sa filiale Nutricia North America alors qu'un rappel, le 17 février, par Abbott Laboratories a déclenché une pénurie de lait infantile aux États-Unis. Entre janvier et mai, la division Nutricia de Danone a plus que triplé ses exportations maritimes vers l'Amérique du Nord, et plus de 90% ont été livrées aux États-Unis, a déclaré à l'agence Steve Ferreira, DG d'Ocean Audit.

"Nous comprenons à quel point il est important pour les familles d'accéder à ces formules spécialisées, c'est pourquoi notre priorité absolue a été d'augmenter la production et l'approvisionnement de ces formules médicales pour servir les bébés les plus vulnérables depuis les pénuries survenues en février", a affirmé un porte-parole de Danone.

Abbott Laboratories a été contraint de fermer son usine de fabrication de préparations pour bébés à Sturgis (Michigan) après des rapports d'infection grave chez quatre nourrissons, aggravant une pénurie parmi les principaux fabricants qui a commencé avec les problèmes de logistiques et de chaîne d'approvisionnement. Le géant américain et la Food and Drug Administration (FDA) seraient néanmoins enfin sur la bonne voie pour trouver un accord afin de rouvrir l'usine d'ici une ou deux semaines, a déclaré jeudi le commissaire de la FDA, Robert Califf.