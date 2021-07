Danone : +6% après les annonces

(Boursier.com) — Danone grimpe de 6% ce jeudi à 60,60 euros, alors que le groupe a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 800 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Le géant agroalimentaire a réitéré au passage son objectif de renouer au second semestre avec une croissance rentable après avoir affiché une progression de 6,6% de son activité au deuxième trimestre, supérieure à la croissance de 5,1% attendue par les analystes.

Danone a en revanche fait état d'une baisse de 4,2% à données comparables de son résultat opérationnel courant au cours des 6 premiers mois de l'année, à 1,551 MdsE, imputé notamment à la hausse du coût des intrants. La marge opérationnelle du groupe a reculé à 13,1% au premier semestre, contre 14% sur la même période l'an dernier.

Danone a néanmoins confirmé viser une marge opérationnelle courante 2021 globalement en ligne avec celle de 2020.

"Bien que le contexte macroéconomique reste incertain, nos plans sont solides, et nous avons confiance en nos catégories, nos marques et nos géographies", ont déclaré les dirigeants par intérim du groupe Danone. Rappelons que le PDG, Emmanuel Faber, a été évincé en mars dernier par le conseil d'administration après de vives critiques de deux actionnaires qui réclamaient son départ en raison de résultats moins bons que ceux de la concurrence et de désaccords sur la stratégie du groupe. Antoine de Saint-Affrique, qui occupera prochainement le poste de DG, la présidence étant occupée par Gilles Schnepp après la séparation des deux fonctions, aura notamment pour mission de redynamiser les ventes et la marge bénéficiaire du groupe.

Dans le cadre de sa réorganisation, Danone va renouveler son conseil d'administration et réduire le nombre de membres de 13 à 12 d'ici à l'assemblée générale des actionnaires en 2023...