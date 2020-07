Danone : 100 ME d'investissements en Chine

Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Danone annonce aujourd'hui une série d'investissements pour renforcer ses capacités locales et accélérer le développement de son pôle Nutrition Spécialisée en Chine.

"Grâce à ces investissements, l'entreprise se donne les moyens d'élargir et de diversifier sa gamme de produits et services nutritionnels spécifiquement adaptés aux besoins de santé, aux habitudes et aux goûts de la population chinoise", explique le Français.

D'un montant global d'environ 100 millions d'euros (790 millions de RMB), ces investissements recouvrent : la création d'un centre de recherche en "science ouverte" situé à Shanghai ; l'acquisition d'un site local de production de lait infantile ; et des capacités renforcées pour développer davantage son offre de produits alimentaires spécialisés à des fins médicales, c'est-à-dire adaptés aux personnes pour lesquelles une alimentation classique ne suffit pas à répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.