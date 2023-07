Danaher retombe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Danaher , le conglomérat américain, innovateur scientifique et technologique à l'échelle mondiale, a publié pour son deuxième trimestre fiscal clos fin juin, un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars et 1,49$ par action. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 2,05$. Les revenus ont augmenté de 7,5% à 7,2 milliards de dollars. Le consensus était de 2,01$ de bpa ajusté pour 7,11 milliards de dollars de revenus. Le titre réagit en baisse à Wall Street pour l'heure, avant bourse. Pour le troisième trimestre 2023, la société prévoit que les revenus des activités de base non-GAAP seront en baisse "à un chiffre bas" d'une année sur l'autre. Pour l'ensemble de l'année 2023, la société prévoit une progression des revenus non-GAAP "à un chiffre bas" d'une année sur l'autre.

Rainer M. Blair, directeur général, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de nos résultats du deuxième trimestre qui ont répondu à nos attentes, malgré un environnement opérationnel plus dynamique. L'exécution constante de notre équipe, associée à des performances meilleures que prévu dans nos activités de sciences de la vie et de diagnostic, y compris des revenus de tests respiratoires plus élevés, ont contribué à compenser une demande plus faible en bioprocédés". Blair a poursuivi : "Nous sommes confiants quant à l'avenir radieux de Danaher. La combinaison unique de notre équipe talentueuse, d'un portefeuille différencié et d'options de bilan, alimentés par le Danaher Business System, fournit une base solide pour créer de la valeur pour les actionnaires tout en contribuant à améliorer de manière significative la santé humaine".