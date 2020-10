Danaher profite de la crise sanitaire

(Boursier.com) — Danaher , profitant de la demande en tests covid, a battu le consensus sur le trimestre clos. Le conglomérat basé à Washington, actif dans les appareils médicaux et les instruments d'analyse, a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,72$, pour des revenus de 5,88 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 1,36$ de bpa ajusté pour 5,51 milliards de dollars de facturations. Un an plus tôt, le groupe avait réalisé un bpa de 1,10$ et des ventes de 5,04 milliards. Le groupe envisage pour son quatrième trimestre fiscal une croissance à deux chiffres de ses revenus ajustés.