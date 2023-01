Danaher bat facilement le consensus

(Boursier.com) — Danaher , le conglomérat américain, innovateur scientifique et technologique à l'échelle mondiale, a publié pour son quatrième trimestre fiscal clos fin décembre, un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars et 2,99$ par action, en augmentation de 25% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 2,87$, en hausse de 6,5%. Les revenus ont augmenté de 2,5% à 8,4 milliards de dollars. Le consensus était de 2,51$ de bpa ajusté.

À partir du premier trimestre 2023, la société révisera sa définition de la croissance du coeur de métier de base pour exclure les revenus liés aux tests Covid-19, aux vaccins et aux produits thérapeutiques, en plus de l'exclusion de la conversion des devises, des acquisitions et des gammes de produits cédées. Pour le premier trimestre 2023, Danaher prévoit que la croissance des revenus des activités de base non-GAAP sera à un chiffre, autour de 5%. Pour l'ensemble de l'année 2023, la société prévoit que les revenus des activités de base non-GAAP seront en hausse à un chiffre, de 6-9%.