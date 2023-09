Damartex : une perte annuelle de plus de 30 ME...

(Boursier.com) — Damartex conclut l'exercice 2022/23 avec un chiffre d'affaires à 650,4 ME, en retrait par rapport à l'exercice précédent à -9% à taux de change constants, encore impacté par l'environnement macroéconomique défavorable et la contraction de la consommation observée sur certains marchés et notamment en Grande-Bretagne.

L'Ebitda opérationnel ressort à -0,9 ME, contre 8,9 ME l'an dernier, reflétant la baisse d'activité enregistrée sur l'exercice.

Damartex clôture l'exercice 2022/23 avec un résultat net à -32,6 ME.

La situation financière nette s'établit à -81,9 ME à fin juin 2023 contre -48 ME à fin juin 2022.

Vigilant compte tenu de l'environnement, Damartex maintient néanmoins ses investissements nécessaires à son ambition et portant pour l'essentiel sur la digitalisation de ses activités.

En considérant l'impact de la situation économique et de la dynamique de transformation, le directoire ne proposera pas la distribution d'un dividende lors de l'Assemblée Générale prévue le 16 novembre 2023.