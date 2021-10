Damartex : un premier trimestre quasi stable

(Boursier.com) — Le groupe Damartex a réalisé au premier trimestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 156,9 ME, en légère croissance de +1,1% à taux réels par rapport au 1er trimestre 2020-2021 (-0,5% à taux de change constants).

Dans un contexte sanitaire qui semble se stabiliser, Damartex estime que le retour des clients en boutiques, la bonne performance du e-commerce et la stratégie de transformation du groupe sont autant de signes positifs pour les périodes à venir. Damartex reste néanmoins prudent face aux tensions sur les approvisionnements, ainsi que la hausse des prix du transport et des matières premières, qui pourraient impacter négativement l'activité et les résultats à venir.