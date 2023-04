Damartex : Un pôle santé résilient et porteur, dans un environnement toujours difficile et incertain

(Boursier.com) — Damartex clôture le troisième trimestre de l'exercice 2022/2023 avec un chiffre d'affaires à 153,9 ME, en retrait par rapport à l'année précédente (-11,1% à taux de change réels, -9,8% à taux de change constants). A l'exception notable de la santé - secteur de première nécessité, le contexte dans lequel le Groupe opère reste marqué par une contraction de la consommation.

Damartex continue de subir les effets de l'inflation et de perte de pouvoir d'achat des ménages, et notamment celle des personnes seniors dans le secteur de l'habillement et de l'équipement de la maison, et en particulier sur les marchés allemands et anglais.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, Damartex affiche un chiffre d'affaires de 518,5 ME, en baisse de -9,8% à taux de change réels (-9,3% à taux de change constants).

Perspectives

Malgré une conjoncture commerciale toujours difficile qui continue d'affecter significativement les ventes de ses principaux métiers et ainsi d'impacter ses capacités de financement, le Groupe Damartex peut compter sur le dynamisme de son pôle "Healthcare" pour continuer de déployer son plan de transformation. Dans les prochains mois, le groupe entend poursuivre ses activités en faisant preuve d'agilité pour faire face à un contexte économique toujours compliqué et incertain, incitant à la prudence et à la flexibilité.