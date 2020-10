Damartex : un concert à 78,5% du capital

Damartex : un concert à 78,5% du capital









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 22 octobre à l'AMF, la société par actions simplifiée Silverco de Roubaix a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 octobre, de concert avec M. Paul Georges Despature et certains membres de la famille Despature ainsi que des sociétés JPJ-D2, JPJ 23 (la famille Despature), les seuils de 50% du capital et des droits de de vote de la société Damartex. Ils détiennent de concert 9.105.385 actions Damartex représentant 14.127.502 droits de vote, soit 78,51% du capital et 83,84% des droits de vote de la société. Les positions se répartissent comme suit :

- JPJ-D : 6.408.123 actions et 55,25% du capital (63,81% des DDV)

- JPJ-2 : 1.810.076 actions et 15,61% du capital (13,77% des DDV)

- Autres membres de la famille Despature : 222.596 actions et 1,92% du capital (2,30% des DDV)

- Paul Georges Despature et ses enfants : 4.590 actions et 0,04% du capital (0,04% des DDV)

- Total famille Despature : 8.445.385 actions et 72,82% du capital (79,92% des DDV)

- Silverco : 660.000 actions et 5,69% du capital (3,92% des DDV)

- Total concert : 9.105.385 actions et 78,51% du capital (83,84% des DDV).

Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion, le 9 septembre, d'un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert entre Silverco et les membres de la famille Despature vis-à-vis de Damartex, laquelle est entrée en vigueur, pour la société Silverco, à l'occasion de sa souscription à l'augmentation de capital de la société Damartex intervenue le 21 octobre.

Le franchissement de concert en hausse, par la société Silverco, des seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Damartex a fait l'objet d'une décision de non-lieu au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les actions de la société Damartex.