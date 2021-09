Damartex : sur la défensive

(Boursier.com) — Damartex reperd de près de 4% à 20,40 euros ce jeudi, alors que le groupe a clôturé l'exercice 2020/2021 sur un chiffre d'affaires de 764,2 ME, en hausse de +11,4% à taux de change réels par rapport à l'exercice précédent. Du fait de cette forte croissance de l'activité, l'EBITDA opérationnel est ressorti à un niveau record de 36,2 ME, soit près de 5% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant (ROC) est positif à +22 ME contre -25,5 ME. Le résultat net est de 16,3 ME au lieu de -59,4 ME.

Compte tenu de la solidité de la performance du groupe et de sa trajectoire sur le moyen terme, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale prévue le 18 novembre 2021 la distribution d'un dividende de 0,40 Euro par action. "Le plan de transformation et la bonne maîtrise des coûts portent la rentabilité du groupe sur l'exercice" commente Portzamparc qui souligne que ses chiffres seront mis à jour suite à la réunion SFAF de ce jour. De quoi viser pour le moment un cours de 24 euros.