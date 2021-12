Damartex : sans réaction

(Boursier.com) — Damartex reste stable ce mercredi à 21,80 euros, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de 100% des titres de la société Optimum Médical par la société holding de MSanté. La société MSanté avait été acquise par Damartex en juillet 2021 pour élargir son pôle Healthcare sur les métiers de la perfusion et de la nutrition. Installée dans le Sud de la France, la société Optimum Médical, est un prestataire de santé à domicile, également spécialisé dans la perfusion et la nutrition. Optimum Médical, fondée en 2017 par Sonia Zhar et basée à Montpellier, attend un chiffre d'affaires de près de 1,5 ME en 2021.

"Troisième acquisition 'bolt-on' depuis la mise en place du nouveau plan de transformation permettant à Damartex de poursuivre sa diversification stratégique engagée dans la prestation de santé à domicile (PSAD)" commente Portzamparc qui confirme sa recommandation 'Conserver' et son TP de 23 euros.