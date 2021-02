Damartex s'offre Eden Médical

Damartex s'offre Eden Médical









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Damartex annonce l'acquisition de 62,5% des titres de la société Eden Services par la société Santéol Holding. La société Eden Services est un prestataire de santé à domicile (PSAD), spécialisé dans l'assistance respiratoire, connu sous le nom d'Eden Médical. Ce rapprochement permettra un développement rapide d'Eden Médical en Ile-de-France, grâce au support de Santéol, notamment sur les traitements d'oxygénothérapie et de ventilation non invasive. Santéol mettra également à disposition son système d'information et son savoir-faire auprès d'Eden médical qui deviendra à terme Santéol Ile de France.

Eden Médical, fondée en 2014 par André Abikhzir et basée à Croissy sur Seine (78), a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1 ME en 2020 du fait de la confiance de 1.400 patients qui reconnaissent la qualité de service et la réactivité des équipes en place. L'intégration d'Eden Services dans les comptes du groupe Damartex interviendra dès le 1er janvier 2021.