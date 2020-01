Damartex : retour de la croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Damartex progresse de +0,3% à taux de change réels et atteint 386 ME au premier semestre de l'exercice 2019/2020. Les ventes au deuxième trimestre de l'exercice sont en hausse de +0,7% à taux réels à 232,8 ME.

Malgré un contexte social toujours compliqué en France, le groupe a connu une activité encourageante notamment portée par l'éloignement de la perspective d'un hard Brexit.

Damartex bénéficie également d'une hausse des ventes e-commerce de +6,8% confortant la pertinence des actions menées pour adapter son offre client et innover sur le plan digital.