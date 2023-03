Damartex renforce son Comité exécutif

(Boursier.com) — Anne -Sylvie Hubert arrive chez Damartex au poste de Chief Financial Officier. Également, Khatia Dalla Costa-Paulmier prend en charge le poste nouvellement créé d'Executive Director Human Resources & Transformation.

Anne-Sylvie Hubert rejoindra le Groupe en tant que Directrice Financière de Damartex le 3 avril. Précédemment Directrice Financière du Groupe Kiabi depuis 6 ans, elle a par ailleurs construit toute sa carrière dans la finance, en ayant notamment travaillé chez KPMG, Deloitte et dans le Private Equity. Anne-Sylvie viendra renforcer le Groupe Damartex pour la réalisation de ses ambitions, dans un contexte de marché très changeant.

Khatia Dalla Costa-Paulmier a été nommée au poste de Directrice Groupe Ressources Humaines & Transformation. Dans ce nouveau cadre, elle est, entre autres, en charge de la gestion des talents au travers du bon fonctionnement des équipes RH. Elle s'attachera également à développer la marque employeur de Damartex pour répondre le plus efficacement possible à sa feuille de route. Elle portera plus précisément la stratégie RH et Transformation au sein du Comex.

Ces deux recrutements viennent appuyer les ambitions du Groupe d'être un des Leaders Européens de la Silver Economy ainsi que la concrétisation de son plan de stratégique "TTA 2.0".